Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили, что Запад ищет триггеры для создания провокаций в стране

Рахманов: Запад ищет триггеры для раскачки ситуации в Белоруссии

close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Западные страны «зондируют почву для поиска болевых точек и триггеров» в белорусском обществе с целью организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов, передает агентство БелТА.

«Сегодня против нашей страны развязана самая настоящая гибридная война. Беларусь сталкивается с новыми вызовами во всех сферах национальной безопасности. <...> усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — заявил он.

По словам Рахманова, власти приняли все меры для контроля безопасности. Он добавил, что Запад в отношении Белоруссии разработал стратегию действий, в которую входят нагнетание напряженности на границе, попытки вовлечения граждан в деструктивную деятельность и признание белорусских выборов нелегитимными еще до проведения избирательной кампании. Помимо этого, госсекретарь отметил, что на страну совершаются кибератаки, а также усиливается санкционное давление.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, когда президентом Белоруссии станет женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами