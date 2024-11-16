В Белоруссии заявили, что Запад ищет триггеры для создания провокаций в стране

Западные страны «зондируют почву для поиска болевых точек и триггеров» в белорусском обществе с целью организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов, передает агентство БелТА.

«Сегодня против нашей страны развязана самая настоящая гибридная война. Беларусь сталкивается с новыми вызовами во всех сферах национальной безопасности. <...> усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — заявил он.

По словам Рахманова, власти приняли все меры для контроля безопасности. Он добавил, что Запад в отношении Белоруссии разработал стратегию действий, в которую входят нагнетание напряженности на границе, попытки вовлечения граждан в деструктивную деятельность и признание белорусских выборов нелегитимными еще до проведения избирательной кампании. Помимо этого, госсекретарь отметил, что на страну совершаются кибератаки, а также усиливается санкционное давление.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, когда президентом Белоруссии станет женщина.