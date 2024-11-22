Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пообещал отключить интернет в случае протестов

Лукашенко пообещал снова отключить интернет в случае массовых протестов

close
Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал снова отключить интернет в случае массовых протестов. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Скажу откровенно, что это практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали...» — заявил белорусский лидер на встрече со студентами гуманитарных специальностей, комментируя протесты в августе 2020-года из-за итогов президентских выборов.

При этом Лукашенко заявил, что не допустит использования сети для координации протестов и в следующие разы.

«Если это повторится, отключим вообще», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявил, что не боится участия всех желающих в выборах президента из-за того, что его не будет, поскольку он не даст «поставить страну на колени».

Ранее Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами