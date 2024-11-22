Лукашенко пообещал отключить интернет в случае протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал снова отключить интернет в случае массовых протестов. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Скажу откровенно, что это практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали...» — заявил белорусский лидер на встрече со студентами гуманитарных специальностей, комментируя протесты в августе 2020-года из-за итогов президентских выборов.

При этом Лукашенко заявил, что не допустит использования сети для координации протестов и в следующие разы.

«Если это повторится, отключим вообще», — подчеркнул он.

До этого Лукашенко заявил, что не боится участия всех желающих в выборах президента из-за того, что его не будет, поскольку он не даст «поставить страну на колени».

Ранее Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма.