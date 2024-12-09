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Лукашенко помиловал белорусов, совершивших преступления экстремистской направленности

Лукашенко помиловал 29 осужденных за преступления экстремистской направленности

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что все эти люди, — 11 женщин и 18 мужчин — раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к президенту. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, 15 имеют хронические заболевания.

По данным агентства, МВД Белоруссии обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных.

В ноябре Лукашенко подписал указ о помиловании 63 граждан, — 10 женщин и 49 мужчин, — которые были осуждены за экстремистские преступления.

23 октября сообщалось, что Лукашенко раздумывает над помилованием оппозиционерки Марии Колесниковой, осужденной за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Он пообещал рассмотреть соответствующее обращение от женщины, если оно поступит.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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