Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени

Лукашенко заявил, что не боится участия всех желающих в выборах президента

close
Andrey Stasevich/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать поставить его страну на колени, «как бы кому ни хотелось». Его слова приводит агентство БелТА.

«Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить», — заявил Лукашенко, комментируя выход из президентской гонки своих сторонников Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова.

По словам Лукашенко, его соперники на выборах сняли свои кандидатуры из-за непонимания однопартийцев.

«Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли: «Мы знаем, что президент выиграет, но мы не дадим его обидеть», — описал мотивацию своих бывших соперников белорусский лидер.

До этого Лукашенко счел пиаром отказ президента Польши от фото с ним на саммите ООН.

Ранее российские учителя попались на провокацию белорусского пранкера и надели шапочки из фольги для защиты от НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами