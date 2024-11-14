Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не дать поставить его страну на колени, «как бы кому ни хотелось». Его слова приводит агентство БелТА.

«Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить», — заявил Лукашенко, комментируя выход из президентской гонки своих сторонников Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова.

По словам Лукашенко, его соперники на выборах сняли свои кандидатуры из-за непонимания однопартийцев.

«Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли: «Мы знаем, что президент выиграет, но мы не дадим его обидеть», — описал мотивацию своих бывших соперников белорусский лидер.

До этого Лукашенко счел пиаром отказ президента Польши от фото с ним на саммите ООН.

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