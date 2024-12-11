Медведев призвал отказаться от «напрягающих» заявлений о миграции

Миграционный вопрос в России — это тема, на которую нельзя высказываться необдуманно, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.

«Это действительно непростая проблема. К ней нельзя относиться легковесно. Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую», — сказал он.

31 октября Медведев выступил на совещании по государственной миграционной политике. Он заявил о необходимости препятствовать образованию этнических анклавов в России, создающих почву для распространения экстремизма, а также призвал исключить возможность влияния иностранных спецслужб на мигрантские общины.

Кроме того, Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы.

Ранее в Госдуме призвали россиянок выходить замуж «за русских мужиков», а не за мигрантов.