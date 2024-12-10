В Госдуме призвали россиянок выходить замуж «за русских мужиков», а не за мигрантов

Депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала женщин выходить замуж за русских мужчин, а не мигрантов. Парламентарий сделала заявление в эфире канала ОТВ.

Депутат от «Единой России» прокомментировала поддержанный ею закон о фиктивных браках между мигрантами и гражданками России. Согласно документу, иностранец сможет получить вид на жительство только после трех лет брака с гражданином РФ.

«Я не хочу никого обидеть. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Они сильные, честные, ответственные», — заявила Рябцева.

Парламентарий также выразила надежду, что после принятия закона количество фиктивных браков с мигрантами в стране снизится.

В конце октября Совет Федерации одобрил закон, который закрывает возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в России. Он вступит в силу 25 января 2025 года.

Ранее в МВД России заявили, что будут аннулировать фиктивные браки иностранцев ради заключения ВНЖ.