Меркель вспомнила о предыстории инцидента с лабрадором Путина

Президент России Владимир Путин в 2006 году подарил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель плюшевую собаку, сообщив, что она не кусается. Так сама Меркель в интервью изданию La Vanguardia рассказала о предыстории инцидента с лабрадором Путина.

Бывший канцлер Германии вспомнила, что в январе 2006 года ее советник по вопросам внешней политики сообщил российской стороне о том, что Меркель боится собак.

«В тот раз (во время визита Меркель в Москву в 2006 году. – «Газета.Ru») он не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую собаку и сказал, что эта не кусается», — отметила она. Как напомнила Меркель, год спустя Путин пришел на встречу с лабрадором.

Меркель в мемуарах рассказала, что боялась черного лабрадора Конни на переговорах с Путиным. Она отмечала, что испытывает страх перед этими животными, так как однажды ее укусила собака на ярмарке.

Путин во время пресс-конференции 28 ноября заявил, что еще раз извиняется перед Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора. Он отметил, что не знал, что Меркель боится собак. Позже сообщалось, что экс-канцлер не изменила своего мнения после извинений.

Ранее Меркель призналась, что скучает по Макрону.