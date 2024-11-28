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«Ангела, пожалуйста, извини меня»: Путин обратился к Меркель

Путин еще раз попросил извинений у Меркель за лабрадора Кони

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что еще раз извиняется перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора Кони. Трансляцию пресс-конференции главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — сказал Путин.

Он отметил, что не знал, что Меркель боится собак, хотя экс-канцлер в своих мемуарах утверждает обратное.

«Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней», — добавил он.

Путин добавил, что если Меркель когда-либо приедет к нему в гости, то «он ни в коем случае» не будет брать собаку на это мероприятие.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, что боялась черного лабрадора Конни на переговорах с Владимиром Путиным. Она отмечала, что испытывает страх перед этими животными, так как однажды ее укусила собака на ярмарке.

Ранее Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива.

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