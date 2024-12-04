Меркель не изменила мнения об инциденте с лабрадором Путина

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не изменила своего мнения после извинений российского президента Владимира Путина по поводу инцидента с его лабрадором Кони. Ее слова передает ТАСС.

Экс-канцлер ФРГ заявила, что по-прежнему считает инцидент с лабрадором Кони на встрече с Путиным «демонстрацией силы».

«Это проверка, попытка прощупать почву — насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы», — пояснила Меркель.

Она уточнила, что не видит этому другого объяснения.

До этого президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что еще раз извиняется перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора Кони.

Он отметил, что не знал, что Меркель боится собак, хотя экс-канцлер в своих мемуарах утверждает обратное.

Ранее Меркель призналась, что скучает по Макрону.