Меркель призналась, что скучает по Макрону

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста главы правительства ФРГ ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом политик заявила в интервью французскому журналу Le Point.

«Я не скучаю по политической деятельности. <...> Однако чего мне не хватает, так это встреч с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном», — заявила экс-канцлер.

Меркель отметила, что в Макроне ей нравятся его культура, интеллект и творческий подход к поиску решений. В качестве примера политик привела его манеру вести двусторонние отношения.

Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то с ним работа была напряженной и приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии, поделилась Меркель.

Недавно Меркель в своих мемуарах поделилась ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Конни на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

У экс-канцлера есть фобия из-за происшествия на ярмарке в Укермарке, когда ее укусила собака. Перед встречей советник Меркель уведомил российскую сторону об опасениях экс-канцлера по поводу собак, и ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что «она не кусается».

28 ноября Путин заявил, что еще раз извиняется перед Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора Конни. Российский лидер отметил, что не знал о страхе экс-канцлера ФРГ перед собаками, хотя Меркель в своих мемуарах утверждает обратное.

Ранее мемуары Меркель назвали «пощечиной» для Украины.