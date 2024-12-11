США и Израиль назвали «основными заговорщиками» событий в Сирии

Иран имеет доказательства, что процесс смены власти в Сирии был спланирован США и Израилем при содействии некой «соседней страны». Такое заявление в ходе обращения к гражданам сделал верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, сообщает телеканал SNN.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов (израильтян. — «Газета.Ru»). Да, одна соседняя с Сирией страна также сыграла свою роль и играет ее до сих пор», — отметил государственный деятель.

При этом он подчеркнул, что США и Израиль были «основными заговорщиками». Как сказал Хаменеи, у иранского руководства есть соответствующие доказательства.

11 декабря избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что сирийцам придется самостоятельно справляться с кризисом в стране. По словам политика, Вашингтон и Париж не участвуют в этих событиях.

В конце ноября на территории Сирии активизировались вооруженные группировки местной оппозиции, взяв под свой контроль несколько населенных пунктов. 8 декабря они заняли столицу страны — город Дамаск. После этого командование армии республики объявило, что период правления ее президента Башара Асада «закончился».

О решении главы ближневосточного государства сложить с себя соответствующие полномочия заявили и в министерстве иностранных дел РФ. Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в сенате США призвали вывести американских военных из Сирии.