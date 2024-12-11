Reuters узнал о совете США сирийской оппозиции

США рекомендовали группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» поддержать формирование инклюзивного правительства в Сирии, а не забирать всю власть в стране себе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа американских должностных лиц.

По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена в последние дни начала поддерживать контакты с ХТШ в координации с союзниками Вашингтона на Ближнем Востоке, а также с Турцией.

Известно также, что администрация Байдена уведомляет об этих контактах помощников избранного президента США Дональда Трампа.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее Трамп заявил, что сирийцам придется «справляться самим».