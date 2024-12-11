Трамп заявил, что сирийцам придется «справляться самим»

Властям и жителям Сирии придется самостоятельно справляться с текущей ситуацией в республике. Об этом в ходе интервью для журнала Paris Match заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что в настоящее время в мире наблюдается множество кризисов. В том числе речь идет о непростой обстановке в Сирии, где эскалация конфликта произошла всего несколько дней назад.

«Им (сирийцам. — «Газета.Ru») придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (США. — «Газета.Ru») и Франция в этом не участвуем», — подчеркнул будущий американский лидер.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда в стране активизировались вооруженные группировки местной оппозиции. За полторы недели они взяли под свой контроль город Алеппо и еще несколько населенных пунктов, продвинувшись к столице — городу Дамаск.

В результате в ночь на 8 декабря представители оппозиции заняли Дамаск, после чего командование сирийскими войсками заявило о завершении периода правления президента республики Башара Асада.

Комментируя события в ближневосточной стране, министерство иностранных дел России сообщило, что Асад дал указания «осуществить передачу власти мирным путем» и улетел за границу. Впоследствии стало известно, что он вместе с членами семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили президенту Сирии убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее журналисты выяснили, сколько продлится переходный период в Сирии.