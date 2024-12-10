В сенате США заявили о необходимости вывести военных из Сирии

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в соцсети Х заявил, что власти США должны вывести оставшиеся американские силы из Сирии.

«Верните наши войска домой! Война сталкивает исламистов с социалистическими курдами и иранскими марионетками. Не наша борьба. 900 американских солдат, разбросанных по Сирии, являются целью, а не сдерживающим фактором», — написал Пол, комментируя заявление Илона Маска о том, что налоги граждан США идут на финансирование обеих сторон гражданской войны в Сирии.

До этого в Пентагоне сообщили, что США не планируют расширять свое военное присутствие в этой стране.

В 2014 году в Сирии начала действовать международная коалиция из 60 стран, действующая под руководством США. Она вмешалась в гражданскую войну в стране, объявив своей целью борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России). Сирийское правительство заявляло, что их операции проводятся без согласия властей страны, Дамаск также требовал распустить международную коалицию.

В 2018 году США объявили о начале вывода американских войск из Сирии. В феврале 2019 года Белый дом сообщил, что в стране остается миротворческий контингент численностью около 200 человек.

Ранее в Пентагоне заявили о наличии в Сирии запасов химоружия.