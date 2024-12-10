Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сенате США заявили о необходимости вывести военных из Сирии

Сенатор Пол призвал Вашингтон вывести оставшихся американских военных из Сирии

close
Baderkhan Ahmad/AP

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в соцсети Х заявил, что власти США должны вывести оставшиеся американские силы из Сирии.

«Верните наши войска домой! Война сталкивает исламистов с социалистическими курдами и иранскими марионетками. Не наша борьба. 900 американских солдат, разбросанных по Сирии, являются целью, а не сдерживающим фактором», — написал Пол, комментируя заявление Илона Маска о том, что налоги граждан США идут на финансирование обеих сторон гражданской войны в Сирии.

До этого в Пентагоне сообщили, что США не планируют расширять свое военное присутствие в этой стране.

В 2014 году в Сирии начала действовать международная коалиция из 60 стран, действующая под руководством США. Она вмешалась в гражданскую войну в стране, объявив своей целью борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России). Сирийское правительство заявляло, что их операции проводятся без согласия властей страны, Дамаск также требовал распустить международную коалицию.

В 2018 году США объявили о начале вывода американских войск из Сирии. В феврале 2019 года Белый дом сообщил, что в стране остается миротворческий контингент численностью около 200 человек.

Ранее в Пентагоне заявили о наличии в Сирии запасов химоружия.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами