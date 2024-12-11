Стало известно, сколько продлится переходный период в Сирии

Процесс переходного периода в Сирии должен завершиться в течение 18 месяцев, новая конституция, как предполагается, будет готова через полгода. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

«Процесс будет завершен через 18 месяцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новые власти Сирии намерены подготовить конституцию государства в течение полугода после захвата Дамаска оппозицией. Впоследствии она будет вынесена на референдум.

Кроме того, под наблюдением специалистов ООН в Сирии будут проводиться выборы, а правительство сформирует та партия, которая добьется наибольшего успеха по результатам электорального процесса.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские СДС взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.