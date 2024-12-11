Трамп раскрыл, что считает своей приоритетной задачей

Избранный президент США Дональд Трамп считает своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки во Францию.

«В мире много кризисов. <...>. Приоритет — решить проблему Украины с Россией», — заявил Трамп.

Избранный американский президент добавил, что ситуация на Ближнем Востоке также важна. Однако она, по мнению политика, решается «не так сложно, как конфликт Украины и России».

Трамп также сообщил, что на президентском посту будет поддерживать отношения с Францией в оборонной сфере. Также Вашингтон «будет говорить» с французским руководством об Украине.

До этого сообщалось, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине.

7 декабря стало известно, что Зеленский при встрече с Трампом в Париже 7 декабря говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоров по вопросу конфликта на Украине нет, Киев отказывается от переговорного процесса. Также Песков напомнил, что специальная военная операция закончится при достижении поставленных Владимиром Путиным целей.

Ранее сообщалось, как Зеленский предложил Трампу решить конфликт на Украине.