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В Кремле прокомментировали слова Нарышкина о скором достижении целей СВО

Песков о словах Нарышкина: целей РФ можно достичь через СВО или переговоры

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Поставленные Россией цели могут быть достигнуты как путем продолжения военной спецоперации на Украине, так и через переговоры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова директора СВР Сергея Нарышкина о том, что РФ близка к достижению целей СВО.

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Цели могут быть достигнуты в ходе СВО или стать итогом соответствующих переговоров», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что, пока украинская сторона отказывается от переговорного процесса, СВО будет продолжаться до победного конца.

9 декабря Нарышкин заявил в интервью журналу «Разведчик», что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По его словам, украинская армия оказалась на грани развала, а «режим Владимира Зеленского» полностью утратил легитимность и договороспособность.

Ранее Нарышкин обвинил Запад в желании заставить прибалтов и немцев воевать с Россией.

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