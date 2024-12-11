В МИД упрекнули Запад за слова о правах человека после многолетних санкций против Сирии

Страны Запада на протяжении многих лет вводили в отношении Сирии «удушающие санкции», в том числе и во время пандемии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Сирии.

Дипломат задалась вопросом, как после этого Запад может говорить о ценностях и правах человека.

«Сейчас они что-то хотят сказать по поводу прав человека? Они не имеют на это права. Они много лет удушали народ Сирии», — заявила Захарова.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в МИД РФ рассказали об обеспечении безопасности россиян в Сирии.