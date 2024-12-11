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В МИД РФ рассказали об обеспечении безопасности россиян в Сирии

Захарова: самое главное — обеспечить безопасность россиян в Сирии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самым важным сейчас является обеспечение безопасности российских граждан в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас самое важное, наш приоритет — это ... безопасность наших граждан. <...> Это абсолютный приоритет. Сейчас делается все необходимое для обеспечения их безопасности», — заявила Захарова.

До этого обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники сообщал, что Украина незадолго до свержения правительства президента Сирии Башара Асада оказала местной оппозиции военную поддержку.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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