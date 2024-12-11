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В Норвегии заявили, что США не вправе поучать Россию

Профессор Дизен сообщил, что США не имеют права поучать Россию

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки не могут поучать Россию в вопросах международного права. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя заявление конгрессмена Джо Уилсона, который обвинил Москву в неуважении к суверенитету Украины и Сирии.

Дизен обратил внимание на то, что США «незаконно оккупировали сирийскую территорию в течение многих лет», а Израиль «захватывает все больше сирийской территории». При этом Россию пригласило законное правительство Сирии, напомнил профессор.

«На каком основании США могут читать лекции другим государствам?» — задался вопросом Дизен.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

10 декабря на пост главы временного правительства Сирии назначили Мохаммада Аль-Башира. По его словам, новые власти будут курировать вопросы государственного управления до 1 марта 2025 года.

Аль-Башир подчеркнул, что в задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось.

Ранее Песков ответил на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии.

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