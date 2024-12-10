Новый премьер Сирии назвал задачи временного правительства

Недопущение распада Сирии является основной задачей временного правительства страны. Об этом заявил новый сирийский премьер-министр Мухаммед Аль-Башир, сообщает агентство SANA.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», — сказал он.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

10 декабря на пост главы временного правительства Сирии назначили Аль-Башира. По его словам, новые власти будут курировать вопросы государственного управления до 1 марта 2025 года.

Агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции решило направить в сирийские города полицию и силы безопасности. Данные силовые структуры связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам».

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.