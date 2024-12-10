Песков ответил на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад самостоятельно принял решение о сложении с себя соответствующих полномочий. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, какую роль российское руководство сыграло в процессе ухода Асада с поста главы государства. Также они хотели узнать, принимали ли власти участие в транспортировке сирийского лидера и членов его семьи в Москву.

«Уход от <...> исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное — без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции организовали масштабное наступление на правительственные войска в провинции Алеппо. В результате они взяли под свой контроль одноименный город и еще несколько населенных пунктов, приблизившись к столице страны — городу Дамаск.

8 декабря соответствующие формирования заняли Дамаск, после чего командование сирийскими войсками заявило о «завершении» периода правления Асада. Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что президент ближневосточной республики решил покинуть пост главы государства и поручил «осуществить передачу власти мирным путем».

Позже появилась информация, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. Как рассказали в Кремле, российский лидер Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища зарубежному коллеге.

Ранее в Государственной думе РФ предложили дать Асаду российское гражданство.