Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии

Песков: президент Сирии Асад лично принял решение о сложении полномочий

close
SPA/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад самостоятельно принял решение о сложении с себя соответствующих полномочий. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, какую роль российское руководство сыграло в процессе ухода Асада с поста главы государства. Также они хотели узнать, принимали ли власти участие в транспортировке сирийского лидера и членов его семьи в Москву.

«Уход от <...> исполнения обязанностей главы государства — это было личное решение Асада. Все остальное — без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции организовали масштабное наступление на правительственные войска в провинции Алеппо. В результате они взяли под свой контроль одноименный город и еще несколько населенных пунктов, приблизившись к столице страны — городу Дамаск.

8 декабря соответствующие формирования заняли Дамаск, после чего командование сирийскими войсками заявило о «завершении» периода правления Асада. Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что президент ближневосточной республики решил покинуть пост главы государства и поручил «осуществить передачу власти мирным путем».

Позже появилась информация, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву. Как рассказали в Кремле, российский лидер Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища зарубежному коллеге.

Ранее в Государственной думе РФ предложили дать Асаду российское гражданство.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами