Проевропейские партии Румынии готовы поддержать единого кандидата

Проевропейские партии Румынии выразили готовность не только создать правительство, но и поддержать единого кандидата на будущих выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на их совместное заявление.

Речь идет о Социал-демократической партии (СДП), Национал-либеральной партии (НЛП), «Союзе спасения Румынии» (USR), «Демократическом союзе венгров Румынии» (UDMR) и Парламентской группе национальных меньшинств. В заявлении говорится, что они «твердо привержены формированию проевропейского большинства в румынском парламенте, проевропейскому правительству и поддержке возможного единого проевропейского кандидата на президентских выборах».

Представители партий провели совместное заседание, на котором обсудили необходимость скорейшего формирования правительства. Они договорились о подготовке общей программы правления, а также о создании совместной комиссии по ее реализации и специальных рабочих групп.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.