Орбан объяснил, почему Трамп пока не ведет переговоры о мире на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пока юридически не уполномочен вести переговоры о перемирии на Украине, но после его инаугурации по этому вопросу будет «благотворный эффект». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

10 декабря венгерский премьер встретился с Трампом, его будущим советником по национальной безопасности Майком Уолцем и предпринимателем Илоном Маском в резиденции республиканца Мар-а-Лаго.

«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США... Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — сказал Орбан.

8 декабря Трамп заявил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что Соединенные Штаты при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена.

В ноябре Орбан заявлял, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность Трампа.

Ранее Орбан назвал причину, почему украинский конфликт еще не урегулирован.