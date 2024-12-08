Трамп допустил снижение объемов помощи Украине после прихода к власти

Украине, «вероятно», стоит ожидать, что США при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года.

Он также выразил готовность посодействовать в разрешении украинского конфликта.

«Если я смогу», — сказал политик, рассуждая о возможности урегулирования.

На этой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США осталось свыше $9 млрд военной помощи для Украины.

В конце ноября газета The Wall Street Journal написала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов статьи, Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.