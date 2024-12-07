Орбан назвал причину, почему украинский конфликт еще не урегулирован

Украинский конфликт не удается урегулировать из-за политической ситуации в США. Об этом в социальной сети Х заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда мир близок, но «в то же время ситуация никогда не была столь опасной». Глава венгерского кабмина считает, что причиной этого является то, что сейчас в Соединенных Штатах есть как избранный президент Дональд Трамп, так и действующий глава государства Джо Байден. По его мнению, первый хочет прекратить конфликт, а второй — продолжить.

«Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!» — написал он.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что украинский кризис пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования.

Ранее Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.