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Орбан заявил, что США выйдут из украинского конфликта при Трампе

Орбан: США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации Трампа

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Julia Demaree Nikhinson/AP

США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth.

«Это острая проблема, на фронте Украина терпит военное поражение, США собираются выйти из этой войны», — сказал он.

По словам Орбана, Трамп «ненавидит войну» и сделает все возможное, чтобы вывести страну из участия в ней. Этот процесс будет непростым, поскольку в течение двух лет представители США говорили о необходимости продолжать боевые действия.

Напомним, подробности о плане Трампа по Украине написала WSJ, ссылаясь на его союзников. Речь идет о пока неутвержденной стратегии, которая предполагает оставление за Россией уже взятых территорий и продолжение поставок оружия Киеву как защиту от будущих нападений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик объяснил слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за 24 часа.

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