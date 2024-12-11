В Сирии готовятся внести поправки в конституцию

В Сирии создадут специальный комитет для подготовки поправок в конституцию страны. Об этом заявил представитель политического управления сирийской оппозиции телеканалу Al Jazeera.

«Будет создан конституционный комитет для рассмотрения ранее принятой конституции и внесения поправок», — отметил собеседник телеканала.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

10 декабря на пост главы временного правительства Сирии назначили Мохаммада Аль-Башира. По его словам, новые власти будут курировать вопросы государственного управления до 1 марта 2025 года.

Аль-Башир подчеркнул, что в задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось.

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.