Украинские власти арестовали самолеты, принадлежащие связанной с Коломойским компании

Правоохранительные органы Украины в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, принадлежащих компании, связанной с предпринимателями Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадием Боголюбовым. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса президента страны Сергей Лещенко.

Ориентировочная стоимость находящихся в собственности кипрской компании Brazaline LTD трех Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и трех Embraer 190 составляет $40 млн.

Лещенко напомнил, что Бюро экономической безопасности Украины уличило авиакомпанию МАУ в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат Brazaline LTD, которая в свою очередь, аффилирована с олигархами Коломойским и Боголюбовым.

3 декабря сообщалось, что Коломойский установил связи с близким окружением избранного президента США Дональда Трампа.

26 ноября Верховный суд Украины подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка одному из его основателей — олигарху Коломойскому.

Против олигарха Коломойского на Украине возбудили новое уголовное дело.