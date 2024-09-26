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Украинский олигарх заявил, что США виновны в его задержании

Украинский олигарх Коломойский обвинил США в причастности к его аресту

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), находящийся под арестом на родине, на заседании Высшего антикоррупционного суда заявил, что Соединенные Штаты виновны в его задержании. Его слова передает УНИАН.

По словам олигарха, год назад он посещал США.

«Там было и руководство Высшего антикоррупционного суда, и руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины, и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. После этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому, давайте, делайте, что хотите, быстро подозрение», — заявил он.

После этого, как рассказал Коломойский, ему назначили срочную экспертизу в Службе безопасности Украины и вручили подозрение. При этом, по его словам, Национальной антикоррупционное бюро Украины за год ни разу не допросило его по делу о взаимоотношениях с «Приватбанком». Олигарх назвал смешным подозрение по делу, так как он продал свои акции, получил средства и отдал их Приватбанку».

Коломойского задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами «Приватбанка» и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. 14 сентября стало известно, что Коломойского лишили гражданства Кипра.

Ранее израильские дипломаты решили навестить Коломойского в СИЗО.

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