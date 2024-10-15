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Против олигарха Коломойского на Украине возбудили новое уголовное дело

Лещенко: на Украине возбудили новое уголовное дело против Коломойского

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Vladyslav Musiienko/Reuters

В отношении олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) на Украине возбуждено новое уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, дело касается мошенничества с корпоративными правами со стороны Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Заявление о преступлении подал Алексей Мартынов, ранее тоже бывший бизнес-партнером Коломойского.

«По обращению Мартынова начато расследование», — написал Лещенко.

Коломойского задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.

14 сентября стало известно, что Коломойского лишили гражданства Кипра.

Ранее Коломойский заявил, что в его задержании виновны Соединенные Штаты.

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