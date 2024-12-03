На Украине рассказали, что олигарх Коломойский установил контакты с окружением Трампа

В связи с победой на выборах президента США Дональда Трампа в оппозиционно настроенных кругах Украины усилилась активность, направленная против президента Владимира Зеленского. Даже находящийся в СИЗО олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) установил контакты с окружением Трампа, сообщает «Страна.ua».

Источник в политических кругах Украины рассказал изданию, что Коломойский наладил связи с близким соратником Трампа Борисом Эпштейном.

«Создаются альянсы, планируются медиа-кампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти», — пояснил источник издания.

Подобные тенденции объясняются тем, что в связи с приходом к власти в США Трампа на Украине усилились разговоры о скором завершении конфликта, вслед за которым должны пройти выборы нового президента и парламента.

1 декабря находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский выдвинул серьезные обвинения против президента страны Владимира Зеленского и его администрации, заявив, что они организовали рейдерский захват «Укрнафты» из коррупционных побуждений.

Ранее против олигарха Коломойского на Украине возбудили новое уголовное дело.