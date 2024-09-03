Миронов предложил Медведеву вернуть смертную казнь для террористов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении Миронов также предложил запретить родственникам осужденных за совершение терактов и экстремизм лиц занимать посты на государственной службе. По его словам, такое ограничение надо ввести на законодательном уровне.

В июне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. Он отметил рост числа особо жестоких преступлений.

Позже Миронов заявил, что вопрос о введении смертной казни в России должен быть решен на общенациональном референдуме. Парламентарий отметил, что данный вопрос не может быть решен в рамках законодательной инициативы, так как Госдума не обладает соответствующими полномочиями.

Ранее в России призвали отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.