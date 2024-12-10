Сирийская оппозиция публично повесила двоюродного брата Башара Асада

Сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата президента страны Сулеймана Асада. Об этом сообщило издание Alkhali24.

По данным информационного ресурса, с прибытием авангарда повстанцев в Латакию было объявлено, что возглавлявший Национальные силы обороны Сирии брат Башара Асада был убит. Как передают сирийские СМИ, его повесили на площади в городе Латакия с помощью подъемного крана.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс и Хаму.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в МИД России заявили, что Асад находится в безопасности.