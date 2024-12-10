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В МИД России заявили, что Асад находится в безопасности

Замглавы МИД Рябков: Асад находится в безопасности в России

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РИА Новости

Бежавший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности в России. Об этом заявил замглавы Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Рябков также добавил, что Россия не будет выдавать Асада по ордеру международного уголовного суда. РФ не поддерживает юрисдикцию МУС.

15 ноября газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебной системе сообщила, что Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада. По данным издания, Париж обвиняет Асада в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Песков ответил на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии.

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