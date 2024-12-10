Канада добавила еще девять россиян в санкционные списки

Канада расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него девять граждан России. Об этом говорится в документе, опубликованном канадским правительством.

Под канадские санкции попали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.

Исходя из опубликованных документов, всего Канада ввела санкции против 432 граждан России.

10 декабря также сообщалось, что Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний. Ограничения касаются компаний ООО «Авиаснаб», акционерное общество «Горизонт», компании NtechLab и «Технологии видеоанализа».

Незадолго до этого министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.

В конце ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк.

Ранее США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ.