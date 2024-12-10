Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада добавила еще девять россиян в санкционные списки

Канада добавила девять граждан РФ в перечень подсанкционных лиц

close
Global Look Press

Канада расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него девять граждан России. Об этом говорится в документе, опубликованном канадским правительством.

Под канадские санкции попали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.

Исходя из опубликованных документов, всего Канада ввела санкции против 432 граждан России.

10 декабря также сообщалось, что Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний. Ограничения касаются компаний ООО «Авиаснаб», акционерное общество «Горизонт», компании NtechLab и «Технологии видеоанализа».

Незадолго до этого министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.

В конце ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк.

Ранее США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами