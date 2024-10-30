США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ

Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что расширяются санкции «в отношении промышленных секторов» России и Белоруссии.

Отмечается, что в санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что сведения о якобы имеющейся военно-биологической программе России являются частью кампании США по дискредитации российской стороны.

В августе прошлого года в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия. В американском военном ведомстве подчеркнули, что РФ не полностью признала существование бывших советских программ и не предоставила доказательств их демонтажа.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.