Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ

Минторг: США ужесточили экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

close
Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что расширяются санкции «в отношении промышленных секторов» России и Белоруссии.

Отмечается, что в санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

30 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что сведения о якобы имеющейся военно-биологической программе России являются частью кампании США по дискредитации российской стороны.

В августе прошлого года в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия. В американском военном ведомстве подчеркнули, что РФ не полностью признала существование бывших советских программ и не предоставила доказательств их демонтажа.

Ранее Британия ввела санкции против войск РХБЗ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами