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Минторг США ввел экспортный контроль против четырех компаний из РФ

Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний

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Liu Jie/Global Look Press

Минторг США ввел экспортный контроль против четырех российских компаний. Об этом следует из опубликованного документа ведомства.

«Правительство США определило, что действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Ограничения касаются компаний ООО «Авиаснаб», акционерное общество «Горизонт», компании NtechLab и «Технологии видеоанализа».

Незадолго до этого министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии.

Ограничения направлены на промышленный сектор двух стран. В санкционный список попали девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия.

В августе прошлого года в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия.

Ранее США внесли в черный список более ста компаний России и Китая.

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