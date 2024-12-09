США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ

США объявили о введении визовых санкций против 17 российских должностных лиц, обвиняемых в «подрыве суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Согласно заявлению ведомства, санкции были реализованы в рамках раздела 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с организацией «фиктивных выборов» на оккупированных территориях Украины. При этом имена конкретных лиц, попавших под санкции, американское диппредставительство не уточняет.

В то же время, в Вашингтоне подчеркивают, что США будут и далее оказывать поддержку Украине и предпринимать меры для привлечения к ответственности всех, кто причастен к действиям, угрожающим ее независимости.

4 декабря Соединенные Штаты внесли в санкционный список России пять физических и пять юридических лиц. В перечень попали компании из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Таиланда.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.