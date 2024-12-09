Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ввели визовые санкции против 17 чиновников из РФ

Госдеп: США ввели новые визовые санкции против 17 российских чиновников

close
Максим Блинов/РИА Новости

США объявили о введении визовых санкций против 17 российских должностных лиц, обвиняемых в «подрыве суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Согласно заявлению ведомства, санкции были реализованы в рамках раздела 212 Закона об иммиграции и гражданстве США и связаны с организацией «фиктивных выборов» на оккупированных территориях Украины. При этом имена конкретных лиц, попавших под санкции, американское диппредставительство не уточняет.

В то же время, в Вашингтоне подчеркивают, что США будут и далее оказывать поддержку Украине и предпринимать меры для привлечения к ответственности всех, кто причастен к действиям, угрожающим ее независимости.

4 декабря Соединенные Штаты внесли в санкционный список России пять физических и пять юридических лиц. В перечень попали компании из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Таиланда.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами