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Путин отметил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий

Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий

Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Президент заявил, что Россия живет в реалиях проведения специальной военной операции, но при этом не вводит смертную казнь. Он отметил, что, как известно, значительное количество граждан и политических деятелей постоянно поднимают этот вопрос.

В октябре активисты движения «Ветераны России» выступили с призывом снять мораторий на смертную казнь в отношении отдельных преступников – педофилов и террористов. Они назвали это вопросом национальной безопасности, а не просто наказания за преступление.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в сентябре направил обращение к заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву и председателю партии «Единая Россия» с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов.

Ранее в России призвали отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

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