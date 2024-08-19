В России призвали отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что планирует в ближайшее время обратится в Конституционный суд с призывом отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. Его слова передает РИА Новости.

«Предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда Российской Федерации», — сказал он.

Колунов отметил, что на сегодняшний день наказание за наемничество, согласно статье 359 УК РФ, составляет от 7 до 15 лет лишения свободы, при доказательстве эпизодов убийства наказание может увеличиться до пожизненного.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что украинские власти сформировали для атаки на Курскую область мощные силы наемников, в том числе из Польши.

15 августа сообщалось, что французского наемника Максима Баррата, воевавшего на стороне Украины, объявили в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании.

Ранее СК РФ назвал имена двух фигурантов дела о нападении на Курскую область.