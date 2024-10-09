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«Ветераны России» призвали вернуть смертную казнь за некоторые преступления

«Ветераны России»: в РФ нужно вернуть смертную казнь за некоторые преступления

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Shutterstock

Активисты движения «Ветераны России» выступили с призывом снять мораторий на смертную казнь в отношении отдельных преступников – педофилов и террористов. Они назвали это вопросом национальной безопасности, а не просто наказания за преступление, передает 360.ru со ссылкой на документ.

«Мы видим, как общество требует более жестких мер в отношении подобных преступников», — заявил председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Он добавил, что сегодня необходимо провести конструктивный разговор, так как нужно принимать меры для построения безопасного будущего. Также Резяпов напомнил, что возвращение казни поддерживает председатель СК Александр Бастрыкин.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о планах обратиться в Конституционный суд с призывом отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с призывом снять мораторий на смертную казнь для террористов.

Ранее сообщалось, что в России растет дефицит мигрантов на фоне ужесточения законодательства.

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