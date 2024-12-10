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Путин назвал телефонное мошенничество частью политики Украины

Путин: телефонное мошенничество стало частью госполитики Украины

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Телефонное мошенничество на Украине стало частью государственной политики и одним из методов атак на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мошенничество в отношении граждан России зачастую организовано государственными органами Украины.

9 декабря сообщалось, что в России растет число дропперов — людей, вовлеченных в схемы телефонного мошенничества с Украины. Кураторы из украинских кол-центров обучают их методам работы и ведут к жертвам, у которых ранее были выманены деньги. Задача дроппера — забрать украденные средства и перевести их на криптовалютный счет. В вовлечении могут использоваться обман или шантаж, хотя некоторые люди выбирают эту деятельность добровольно.

Также в понедельник в ФСБ сообщили о задержании руководителя международной сети мошеннических колл-центров.

Ранее в ФСБ рассказали о признаках мошенничества.

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