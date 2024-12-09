В ФСБ рассказали о признаках мошенничества

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников органов безопасности и убеждать перевести личные или кредитные деньги на «безопасный счет» или срочно снять средства с карты, чтобы потом передать курьеру «для сохранности». Об этом сообщили РБК в ФСБ РФ.

В ведомстве перечислили слова и фразы, которые выдают телефонных мошенников. Услышав их, необходимо срочно отключить телефон. К таковым относятся: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС / данные вашей карты / паспорта / СНИЛС».

По данным ФСБ РФ, преступники могут прибегнуть к современным технологиям, чтобы говорить от лица знакомого человека, в том числе изменив голос и видеоизображение. В этом случае необходимо отключиться и перезвонить знакомому самостоятельно, посоветовали силовики.

Также в ФСБ РФ сообщили, что накрыли в России международную сеть мошеннических колл-центров, которые работали на экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины создали сеть курьеров-дропперов в России.