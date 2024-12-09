В ФСБ сообщили о задержании руководителя международной сети мошеннических колл-центров

ФСБ заявила, что накрыла в России международную сеть мошеннических колл-центров, которые работали на экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что колл-центры входили в состав международного преступного сообщества, который занимался под видом инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

По данным ФСБ, работающей на территории России сетью мошеннических кол-центров руководил гражданин Израиля и Украины по фамилии Кесельман, его задержали. Другого подозреваемого руководителя — гражданина Израиля и Грузии с фамилией Тодва — разыскивают. Установлено, что подозреваемые и их подопечные в 2022 году по заданию украинских спецслужб распространяли анонимные сообщения о готовящихся терактах в Москве, Курска, Брянске и Белгороде.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела правоохранители уже задержали 11 руководителей и сотрудников российских колл-центров по статьям «Организация преступного сообщества», «Мошенничество в особо крупном размере» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

До этого Федеральная служба безопасности предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины создали сеть курьеров-дропперов в России.