Мошенники с Украины создали сеть курьеров-дропперов в России

В России растет число дропперов — людей, вовлеченных в схемы телефонного мошенничества, управляемые из Украины. Об этом пишет «Лента.ру».

Кураторы из украинских кол-центров обучают их методам работы и ведут к жертвам, у которых ранее были выманены деньги. Задача дроппера — забрать украденные средства и перевести их на криптовалютный счет. В вовлечении могут использоваться обман или шантаж, хотя некоторые люди выбирают эту деятельность добровольно.

Дроппер получает 5-10% от суммы, которую он забирает у жертвы. Он не знает точного адреса до момента приближения и, действуя, часто маскируется под курьера Центробанка или сотрудника спецслужб. Дропперы придерживаются строгих мер безопасности, чтобы не быть узнанными.

Помимо курьерских услуг, дропперы могут открывать банковские карты, делать переводы и осуществлять банковские операции. Они могут также продвигаться по служебной лестнице, становясь кураторами или руководителями обнальных схем. При отказе выполнять договоренности дропперы могут столкнуться с угрозами, связанными с компрометирующими материалами, которые они передали куратору.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники представляются агентами спецслужб.