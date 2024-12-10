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Премьер Польши заявил, что переговоры по Украине могут начаться этой зимой

Туск: переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой

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Gleb Garanich/Reuters

Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что у него запланирована серия переговоров, в частности, относительно ситуации на восточной границе Польши. Туск подчеркнул, что председательство Польши в Евросоюзе в первой половине 2025 года будет включать ответственность за формирование политического пейзажа и ситуацию, возможно, в ходе переговоров, которые могут начаться зимой, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

Кроме того, Туск сообщил, что планирует обсудить эти темы с Владимиром Зеленским и лидером Христианско-демократического союза Германии Фридрихом Мерцем, который недавно посетил Украину. «Он проинформирует меня о своих переговорах в Киеве», — добавил Туск.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоров по вопросу конфликта на Украине нет, Киев отказывается. Также Песков напомнил, что СВО закончится при достижении поставленных Владимиром Путиным целей.

Ранее политолог заявил, что Трамп проведет Зеленского через три стадии торга.

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