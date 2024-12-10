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Политолог: Трамп проведет Зеленского через три стадии торга

Политолог Маркелов: Трамп ведет Зеленского через нужную ему траекторию

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Ludovic Marin/Reuters

У избранного президента США Дональда Трампа имеется четкая стратегия по Украине, которой он придерживается, загоняя лидера страны Владимира Зеленского в нужную ему траекторию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, налицо три классические стадии торга.

На первой стадии, которая прошла еще до президентских выборов в США, Зеленский, при помощи западных политиков, отказался от нереалистичных желаний, таких как возврат Крыма и выход на границы 1991 года, отметил эксперт.

«То есть для человека нужно сначала создать конструкцию с пояснением, что есть выход. Потому что Зеленский своими действиями загнал себя в ситуацию, в которой переговоры невозможны», — сказал Маркелов.

На втором этапе Трамп попытается добиться снятия законодательного запрета на ведение переговоров с Россией, принятого Киевом. Третий этап — переговоры. На них Украина снова начнет выдвигать нереалистичные требования, однако Трамп будет последовательно устанавливать рамки для Зеленского, разъяснил политолог.

8 декабря Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Политический обозреватель Андрей Пинчук при этом считает, что избранный американский лидер желает прекращения конфликта на Украине отнюдь не потому, что он человеколюбивый альтруист. Дело скорее в политических интересах.

Ранее стало известно, что Зеленский требовал от Трампа на переговорах в Париже.

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