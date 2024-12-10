Путин проверит работу по поддержке семей пропавших участников СВО

Президент РФ Владимир Путин лично проверит, как идет работа по поддержке семей участников СВО, которые пропали без вести. Об этом он заявил в ходе ежегодного заседания Совета по правам человека.

«Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц», — сказал глава государства.

По словам Путина, семьям оказывают материальную помощь до момента, как прояснится вопрос о местонахождении пропавшего бойца. Он отметил, что регулярно получает доклады о том, что работа налажена, однако хочет сам в этом лишний раз убедиться.

В ноябре в 111-м главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз министерства обороны России сменилось руководство из-за неэффективной работы по опознанию участников СВО. Результатом этого становилось то, что военнослужащий месяцами мог длительное время числиться без вести пропавшим.

Ранее Путин отметил деятельную помощь членов СПЧ участникам СВО.