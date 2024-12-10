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Путин проверит работу по поддержке семей пропавших участников СВО

Путин пообещал проверить работу по поддержке семей пропавших бойцов СВО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин лично проверит, как идет работа по поддержке семей участников СВО, которые пропали без вести. Об этом он заявил в ходе ежегодного заседания Совета по правам человека.

«Поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц», — сказал глава государства.

По словам Путина, семьям оказывают материальную помощь до момента, как прояснится вопрос о местонахождении пропавшего бойца. Он отметил, что регулярно получает доклады о том, что работа налажена, однако хочет сам в этом лишний раз убедиться.

В ноябре в 111-м главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз министерства обороны России сменилось руководство из-за неэффективной работы по опознанию участников СВО. Результатом этого становилось то, что военнослужащий месяцами мог длительное время числиться без вести пропавшим.

Ранее Путин отметил деятельную помощь членов СПЧ участникам СВО.

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