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В Минобороны РФ сменили руководство центра экспертиз

Депутат Иванов: в центре экспертиз Минобороны РФ сменилось руководство

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В центре экспертиз министерства обороны РФ сменилось руководство из-за «неэффективной работы». Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий сообщил, что вчера состоялась встреча депутатов с замглавы Минобороны Анной Цивилевой. Был поднят вопрос о длительных сроках опознания участников СВО в 111-м главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Итогом этого становится то, что военнослужащий месяцами может числиться без вести пропавшим.

Цивилева заявила, что факт неэффективной работы центра экспертиз уже признали и у него сменилось руководство. Кроме того, специалистам передали дополнительное оборудование, что позволило в четыре раза увеличить объемы проводимых экспертиз, а в ближайшее время он может вырасти еще в два раза. Ожидается, что это позволит в сжатые сроки идентифицировать бойцов.

До этого депутат Иванов сообщал, что российский военный, который проходит службу в зоне специальной военной операции (СВО), получал зарплату в размере 21 тысячи рублей. Парламентарий поделился ответом надзорных органов на направленные им запросы. По словам депутата, после проверки участнику СВО стали выплачивать денежное довольствие в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.

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